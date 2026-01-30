【ゼンレスゾーンゼロ：『妄想エンジェル』デビュー発表会】 1月30日20時30分～ 配信開始 HoYoverseは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Android/iOS/PC用都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」において、アイドル陣営「妄想エンジェル」をVer.2.6「いつかの妄想に、アンコール」で実装する。 「妄想エンジェル」は、ア