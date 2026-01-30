30日午後1時ごろ、北九州市門司区奥田で「倉庫が燃えている。木を燃やしていたら燃え移った」と60代の男性から119番通報がありました。消防が駆けつけ、消火にあたっていましたが、付近の山林からも出火しました。 北九州市消防局によりますと、建物火災から山林に飛び火しているということです。消防ヘリ2機と消防車25台が出動しましたが、午後8時半の時点で鎮火は確認されていません。警察は付近の住民に避難を呼びかけた