クリエイター支援プラットフォーム「Patreon」をめぐるAppleのルールが1年半で3回も変わり、Patreonが対応に追われています。Patreonは「利用者が健全で長期的なビジネスを構築するためには一貫性と透明性が不可欠」としてAppleに抗議しました。Apple has reimposed its subscription billing mandate for creators on Patreonhttps://www.patreon.com/posts/apple-has-its-on-148395613iOS In-app Purchases and Migrating to Sub