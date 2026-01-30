金沢競馬特別功労者顕彰式が１月３０日、石川県庁で行われ、地方重賞２０１勝の最多記録を達成した吉原寛人騎手に、馳浩知事が顕彰状、記念品を贈呈した。吉原寛騎手は「このような栄誉ある賞を頂き、誠にありがとうございます。金沢競馬でデビューしてから２５年間、各地の競馬場で２００以上の重賞勝利を積み重ねてこられたのも、家族やファン、関係者のおかげです。今後とも、自己研鑽（けんさん）に努め、後輩騎手の育成を