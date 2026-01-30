２９日、上海−雲南省昆明を結ぶ滬昆（ここん）鉄道・湘江特大橋の橋脚上部を点検するため、ドローンを操作する鉄道職員。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙1月30日】中国広東省などの鉄道運営を担う中国鉄路広州局集団の長沙高速鉄道工務段（列車区）に所属する職員らはこのところ、無人測量船や水中ロボット、ドローンなどの新型機器を活用し、橋梁や橋脚、川底の状態などを点検している。春節（旧正月）の特別輸送態