【UEFAチャンピオンズリーグ】バルセロナ 4−1 コペンハーゲン（日本時間1月29日／カンプ・ノウ）【映像】バルサ翻弄の「華麗なダブルタッチ」コペンハーゲンに所属する日本代表DF鈴木淳之介が、欧州最高峰の舞台で“別格”のテクニックを披露した。「WOWOWサッカー official」のYouTubeチャンネルでハイライト動画が公開されると、バルセロナの選手たちを華麗な足技でかわすシーンが話題となっている。日本時間1月29日のUEFA