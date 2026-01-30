俳優の山中柔太朗（M!LK）が、3月28日に『山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3』（SDP）を発売することが1月30日、発表された。【別表紙カット】まるで貴族…！美しい立ち姿の山中柔太朗自身3作目となる本作は、全12ヶ月分のロケーション、衣装、コンセプトなどのすべてを本人がトータルプロデュース。すべての撮影が故郷・栃木県足利市で行われ、昔よく使用していたサッカー場など、本人にとって思い入れのある土地で“今の彼