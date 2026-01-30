女優・小芝風花（28）が30日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。実妹の職業を明かした。小芝は「人生初のマツパ」と書き出し、まつげパーマの施術を受けたことを報告。くるんと上がったまつ毛を披露し、「ビューラーしてないのにパッチリしゅげぇー！！」と感激した様子だった。続く投稿では実妹がまつ毛パーマやまつエクなどを行う「アイリスト」であることを明かし、このほどサロンをオープンすることを報告。