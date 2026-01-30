【WWE】SMACK DOWN（1月23日・日本時間24日／カナダ・モントリオール）【映像】ファンの記憶を揺さぶった“日本語字幕”とアツいやり取り日本のリングで活躍した大物2人の対決が急遽決定。過去のストーリーが走馬灯のように蘇る長年のライバルが交わした会話が、日本のプロレス・ファンに特別な感慨をもたらした。WWE「SmackDown」でAJスタイルズと中邑真輔が再会。異例の中邑の英語での会話