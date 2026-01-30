ＴＷＩＣＥのジヒョが、韓国を代表するアンダーウエアブランド・ＶＥＮＵＳ（ヴィーナス）の新ブランドモデルに選ばれたと３０日、現地メディアのインサイトなどが報じた。記事によると、同ブランドは２０２６年春のキャンペーン「Ｙｅｓ，ＩａｍｔｈｅＶＥＮＵＳ」をジヒョとともに展開すると発表したという。今回のモデル交代は１４年ぶりであるといい、業界の注目を集めていると伝えた。ジヒョは公開されたキャン