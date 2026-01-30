お笑いタレントの山田花子（50）が、「ブツブツ文句言いながら食べてたけど」と明かした、晩ごはんを披露した。【映像】山田花子、毎朝夫に作る手料理や安くみえないおかずを公開2010年にトランペット奏者の福島正紀（54）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、安く見えないという“エビチリ”・“もやしナムル”や、夫に毎朝作っているというボリュームたっぷりのサラダなど、手料理を披露している。