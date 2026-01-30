テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が３０日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。この日、一茂は「ミスタープロ野球」と呼ばれた父・長嶋茂雄さんとの思い出を述懐。「俺、親父と寿司屋に入ったときに一番驚いたのが…。寿司屋に入って（板前が）『今日はこういうマグロが来てます』って言って。親父が来るから、お寿司屋さんも緊張してさ…。最高の本マグロを出