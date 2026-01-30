シンガー・ソングライターのサカグチアミ（24）が30日、東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで、改名後初のワンマンライブ「サカグチアミ」を行った。15年に地元大阪のライブハウスで音楽活動をスタート。17年「好−じょし−」でメジャーデビュー。日常の機微を浮き彫りにする等身大の歌詞が若い世代に刺さり、SNSを中心に絶大な支持を得た。また、なじみやすいメロディーと透き通った歌声も幅広い共感を呼んでいる。昨年、活動10周年を