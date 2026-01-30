柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダルの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、千葉・浦安市で記者会見し、競技の第一線を退く意向を表明した。既に全日本柔道連盟に強化指定選手辞退届を提出した。代名詞のともえ投げと関節技を武器に活躍し、初出場のパリ五輪で日本柔道史上最年長となる３１歳１１か月で頂点に立った。今後は柔道の普及活動などに取り組んでいく。柔道担当１年目だった２０１７