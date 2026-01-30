東京都暴力団排除条例違反の疑いで逮捕された国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」トップの小畑寛昭容疑者（40）が宿泊していた鹿児島県・奄美大島のホテル一室から現金170万円が見つかり、警視庁暴力団対策課が押収していたことが30日、同課への取材で分かった。逃走資金とみて調べる。同課はホテル一室を30日午後に家宅捜索。170万円は長財布に挟まれており、室内の金庫の中にあった。他にはリュックサックや着替えが