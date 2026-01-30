育児疲れの自身の顔を見て36歳で美容に目覚め、来月には美容本の出版も控える大沢あかねさん。でも3児の子育てに全力投球の毎日で、自分のケアに時間を割く余裕はなかなか持てなかったそう。「お風呂は浴室の扉を開けて脱衣所の子どもと会話しながら」「掃除機はフェイスパックをしながら」、自分時間の確保に奔走したそう。今だから笑って話せる「3児のママのリアル」を伺いました。 【写真】「唐揚げにお漬物…美味しそう」3児