高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が、自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。センバツ出場が決定した32校を解説した。かみじょうが優勝候補に挙げたうち、注目校にしたのは神戸国際大付（兵庫）だ。「秋田くん、宮田くん、松本くん、豊岡くんといいピッチャーがたくさんいるけど、それをまとめている井本康太くんっていうのがいいキャッチャーなんです」と紹介した。実は井本は長崎県壱岐市