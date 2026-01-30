不安げな表情を浮かべボートの上で鳴き続ける犬。洪水によって浸水した住宅から救助された直後の様子です。洪水が起きたのは29日スペイン南部の町です。クリスティンと名付けられた冬の嵐が直撃し川の堤防が決壊。これにより、大規模な洪水が発生し町は一面が水に浸かりました。現地の様子を捉えた映像には、地元当局の救助隊員が行き場をなくした犬たちを抱き上げボートに乗せて救助する様子が記録されていました。冬の嵐クリステ