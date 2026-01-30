アーセナルは30日、U−19イングランド代表MFマックス・ダウマンと仮契約を締結。同選手が17歳になる今年12月31日にプロ契約を締結することを発表した。ダウマンは2009年生まれの現在16歳。アーセナルの下部組織出身でプレシーズンにミケル・アルテタ監督率いるトップチームに帯同すると、親善試合で2つのPKを獲得するなど存在感を放ち、昨年8月に「15歳7カ月23日」という史上2番目の若さでプレミアリーグデビューを飾った。ま