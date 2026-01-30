30日午後5時半ごろ、長野県大町市の国道148号「青木湖第4トンネル」で、患者を搬送中の救急車に普通乗用車が衝突する事故がありました。スリップした普通乗用車がセンターラインをはみ出し、対向してきた救急車に衝突したとみられています。警察によりますと、30代の男性が運転する普通乗用車が、トンネル内で前を走っていた別の乗用車に追突した後、センターラインをはみ出し、対向してきた救急車に衝突したというこ