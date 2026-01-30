浙江省嘉興市の保育施設で就学前教育を受ける子どもたち。（資料写真、嘉興＝新華社記者／徐碰）【新華社北京1月30日】中国財政部社会保障司の劉英（りゅう・えい）副司長は30日の記者会見で、これまでに全国で3千万人以上の乳幼児に育児手当が支給されたと明らかにした。