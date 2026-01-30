サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）の16強を決める決勝トーナメント進出プレーオフ（PO）の組み合わせ抽選が30日に行われた。前身の欧州チャンピオンズ杯を含めて最多優勝15度の名門レアル・マドリード（スペイン）はベンフィカ（ポルトガル）との対戦が決まった。元指揮官のモウリーニョ監督が率い、1次リーグ最終戦で後半終了間際に攻撃参加したGKにヘディング弾を決められて敗れた因縁の相手とのリターンマッチとな