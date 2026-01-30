沖縄・那覇市でカメラが捉えたのは、激しい炎を噴き出す車と破裂音。この一部始終を撮影者が見ていました。車の天井あたりから立ちこめる白い煙。すると火の勢いが徐々に強くなり、白煙から黒煙に。そして、発見から5分ほどがたった次の瞬間、車の助手席付近が爆発。さらに大きな炎が噴き出したのです。その後、現場に駆けつけた消防隊員によって火は消し止められました。そこから1時間ほどあとに撮影された映像では、車内は真っ黒