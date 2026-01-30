ボートレース浜名湖の6日間開催「ヴィーナスシリーズ20戦」が30日、開幕した。三嶌さらら（22＝香川）は、初出場だった24年7月以来、2度目の浜名湖参戦。「4日目からの追加参戦でした」という前回は5戦オール5、6着に終わったが、今節は初戦6Rを2コース捲りで制し、当地初勝利を挙げた。レース後は「伸び返したしカカリも良かった。石原凪紗さんらいい人には負けるけど、普通よりはいいと思います」と満面の笑みで話した。