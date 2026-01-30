今週は各党の政策についてお伝えしていますが、30日はもしもの時のために日本はどのように備えたらいいのか。「安全保障」について、フジテレビの高田圭太政治部長と見ていきます。遠藤玲子キャスター：なぜ安全保障が選挙で注目されているのか。その理由は最近の日本を取り巻く環境にあります。まず中国は海洋進出を強化していて、台湾周辺で軍事演習を行っています。北朝鮮は、衆院選の公示日に弾道ミサイルを連射させました。核