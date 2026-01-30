落ち着いた雰囲気や校風で知られる明治学院大学。そんなイメージとは違うフィールドで活躍する有名人が出身と聞くと、ギャップで驚く人も多いかもしれません。 All About ニュース編集部は12月23日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「有名私大出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は駒澤大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】