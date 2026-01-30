言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日々の暮らしの中で感じる心地よい言葉を中心にピックアップしました。パッと頭を切り替えて、共通する2文字を探し出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□りまえ□□たかみひ□□りし□□ーヒント：太陽の光が差し込む様子を何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あた正解は「あた」でし