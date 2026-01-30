アルビレックス新潟は30日、2月から始まる「明治安田J2・J3百年構想リーグ」に挑むトップチームのキャプテンと副キャプテン4人を発表しました。キャプテンには藤原 奏哉選手が就任します。各選手がクラブを通じコメントを発表しています。【キャプテン】藤原 奏哉 選手背番号25「このたび、キャプテンを務めることとなり、身の引き締まる思いです。ピッチの内外を問わず、まずは自分自身がしっかりとした軸を持って