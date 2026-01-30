クレーンゲーム歴25年の男性が景品として集まった大量のフィギュアをまとめてリサイクルショップに売却したところ、34万円を超える査定額が出たという体験談がXに投稿され、「給料並み」「凄すぎる」と注目を集めています。フィギュアの写真を添えて体験談を投稿したのは、YouTubeチャンネル「散財する建設TV」でクレーンゲーム配信などを流している、建設さん（@Super_kknkokon）です。【写真】驚きの「査定額」はこちら建設さん