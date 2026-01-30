黒竜江省ハルビン市で開催中の第27回ハルビン氷雪大世界で氷彫刻師が植物由来のカラー氷を用いて彫刻を制作し、これまでにない新しい見た目の氷彫刻アートを作り上げていた。新華網が伝えた。このカラー氷はハルビン氷雪大世界と東北林業大学、ハルビン師範大学によって共同で研究開発された。木の粉や木の葉、草花などを原料に、そこから抽出された植物色素に特殊な処理を施した後、冷凍加工を経て、カラフルな氷のブロックが完成