Photo: ヤタガイ 仕事道具って、気づくとどんどん重くなりがち。ノートPCに充電器、ケーブル、イヤホン、モバイルバッテリー……、「持ち歩くだけで疲れる」と感じる日も少なくありません。 というわけで今回は、仕事道具を本気で軽量化してみました。 目標はシンプル。全部まとめて、約2kg以内。今回のメンバーはこちら（合計：約1.853kg） Photo: