第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で行われ、長崎西が21世紀枠で選ばれた。【32校出そろう！出場校はこちら】長崎県屈指の公立進学校に、75年ぶり2度目の春切符が届いた。「目の前の一戦一戦に向き合って、校歌を甲子園で歌えるように頑張る」。長崎西の桑原直太郎主将（2年）は声を弾ませた。同県からの21世紀枠選出は、昨年の壱岐に続き2年連続となった。