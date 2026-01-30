１月30日、チャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会がスイスのニヨンで開催された。ドローの結果、前回王者のパリ・サンジェルマンは南野拓実が怪我で離脱中のモナコと同リーグ対決、リーグフェーズの最終節でベンフィカに敗れて16強ストレートインを逃したレアル・マドリーは、そのポルトガルの雄と因縁の対戦が決定した。 プレーオフの対戦カードは以下の通りだ（左側が第１レグ