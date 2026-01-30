【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は30日、ウィーンで開いた特別理事会で演説し「（ロシアとウクライナの間で）進行中の戦争が原子力の安全に与える影響を深く憂慮している」と述べた。