わずか16日間の選挙戦で、各党党首の熊本入りが続いています。社民党の福島瑞穂党首が菊池市を訪れました。■社民党・福島瑞穂党首「防衛予算だけうなぎ登りなために医療や介護や教育が本当に圧迫されています」 30日に菊池市の道の駅で街頭演説を行った、社民党の福島瑞穂党首。防衛費拡大に反対するとともに、医療や介護、教育費の拡大や消費税ゼロ、税の再配分の重要性を訴えました。■社民党・福島瑞穂党首「あなたの税金は