「王レガシープロジェクト」の始動を発表するソフトバンクの城島健司CBO＝30日、福岡市ソフトバンクは30日、王貞治球団会長の下で築いてきた球団の歴史と精神を次世代へ継承する「王レガシープロジェクト」を始動すると発表した。自治体などと連携し、若い世代がスポーツに触れられる仕組みづくりを進める。王会長は球団を通じ「福岡の中でスポーツ、野球が自然と根付いていくきっかけになればうれしい」と述べた。5月24日の本