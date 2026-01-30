ボートレース福岡の「和風ダイニングかっぱドリーム杯」は３０日、準優勝戦が行われた。鈴木孝明（２７＝埼玉）がデビュー初優勝へ、チャンス到来だ。強烈仕立てのパワーで予選４勝をマーク。白いカポックで登場した準優１１Ｒも、コンマ１２のトップスタートから逃げ快勝。「足は展示タイム通りで、かなり仕上がっている。行き足や伸びはかなりいいし、出足や回り足もいい。自分が節一だと思う」と言い切るほど、自信たっぷ