タレントの長嶋一茂が３０日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。父・茂雄さんのすし店での破天荒行動を明かす一幕があった。この日の番組の最後のトークコーナーで共演の石原良純が父・慎太郎さんの破天荒エピソードの数々を明かした後、「昔の方って言ったら失礼だけど、お父様（慎太郎さん）も私の周りの方々も、それが普通なんだよね。なんでも正直に言っちゃうから」と話し出した一茂