ボートレース浜名湖の「ヴィーナスシリーズマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」が３０日、開幕した。三嶌さらら（２２＝香川）は６Ｒ、２コースからジカまくりで１着、好発進を決めた。「伸びが弱いかなと思っていたけど、レースでは伸び返す感じがあったし、かかりも良かった」と３１号機に好感触をつかむ。２０２６年前期適用勝率は２・９８だが、後期に反映される２５年１１月以降の勝率は４・３１と大幅に上昇。「最近は自