学生が実践的にデータ分析を学ぶイベントが3月に開催学生たちがデータ分析を実践的に学ぶ場である「2025年度学生データ分析AWARD」が3月7日と3月8日の2日間にわたって、東京都の六本木で開催される。同イベントは、データ人材のキャリアに挑戦する学生の挑戦を応援することを目的に、2022年より社会人の有志が集まってできた非営利団体によって運営・開催されてきたコンテスト。昨年度(2024年度)まではオンライン方式によるチーム