TBSの若林有子アナウンサー（29歳）が、1月30日放送のラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。バレンタインデーにまつわる新たな“わかば伝説”を披露した。バレンタインの話題となり、若林アナはチョコレートが好きすぎるあまり、学生時代にチョコレート店でアルバイトをしていたエピソードを紹介。「本当にこの時期大変で。自分のバレンタインどころじゃなかった。ひたすらリボン掛けしてた」と当時を振