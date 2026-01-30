ドル円１５４．０５近辺、ユーロドル１．１９３０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引、ドル円は154.05近辺、ユーロドルは1.1930近辺で推移している。水準的には東京タイムのドル買いの動きを受けたドル高圏を維持している。 ドル円はロンドン時間に一時154.39レベルまで高値を伸ばした。財務省が2025年12月29日から26年1月28日までの介入実績なしと発表しており、市場には実弾介入実施へのハード