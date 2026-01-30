イチゴの生産が盛んな下伊那郡喬木村では今シーズンのイチゴ狩りが始まっています。ハウスの中は甘～い香りが広がっています。大粒で真っ赤なイチゴ。そのイチゴを…パクり。子ども「甘い」そして、またパクリ。子ども「おいしい」喬木村のイチゴ農家、原 聡さんのハウスです。30アールのハウス内で「章姫」「紅ほっぺ」「ゆめのか」の3種類を生産しています。松本から「おいしいです。甘いです。取れたてはやっ