去年11月に感染が拡大したインフルエンザが再び流行の兆しを見せています。東京都は17年ぶりに1シーズンで2度目となる注意報を発表しました。「乾燥」が続き、各地で火災が相次ぐ中、今、警戒感が高まっているのが「インフルエンザの流行」です。東京都の1医療機関あたりの患者数。1月に入ってからは「10人」の注意報基準を下回っていましたが、3週連続で感染者が増え、再び「10人」を超えました。都は「インフルエンザ注意報」を