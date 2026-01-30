倖田來未が、全国ツアー『Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜』を開催することを発表した。【ライブ写真】いろんな衣装で魅了！倖田來未、25周年ディナーショー『Love＆Songs』札幌公演の写真がたっぷりツアータイトルの『Kingdom』は、2008年にリリースされた倖田のアルバム。全曲にミュージックビデオが制作された渾身の作品で、代表曲と言える至極のバラード「愛のうた」をはじめ、「BUT」「FREAKY」「LAST ANGEL」とい