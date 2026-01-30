タイの警察官が目撃したのは、トラックが川に転落する瞬間。トラックは横転し、積んでいた荷物が散乱。大量の黒い袋が川へ流れ込んでいきます。警察から逃走中だったこのトラック。一体、何があったのでしょうか。そのワケは黒い袋にありました。これら全て「密輸中の麻薬」、その数なんと479万錠です。日本円で約7億3000万円相当の麻薬を輸送していました。しかし、人命が最優先。警察官は迷わず救助へと向かいます。警察：おい！