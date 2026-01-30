ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権」は2日目を迎えた。大上卓人（35＝広島）が2日目5R、コンマ07のトップスタートを決めてインから押し切った。「ペラをだいぶ叩き変えて、今節はこの辺かなという感じになっている。ターンの体感や行き足なども感触は上向いている。思い切ってレースできるかなという感じ」。戦える手応えをつかめた価値ある今節初白星だ。「中国地区は海水なので海水の場は基本好き。下関の水面