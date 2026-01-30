倖田來未が、全国ツアー『Koda Kumi Live Tour 2026 ～Kingdom～』を6月より開催。あわせてチケット先行受付スケジュールが公開された。 （関連：倖田來未のステージは“ピュアで深い愛情”そのもの歌い、踊り、宙を舞った変幻自在な25周年ツアー） 全16公演をまわる本ツアーは、25周年アニバーサリーイヤーの締めくくりとして位置付けられており、これまで