ザスパ群馬が30日、DFキム・グニル(23)の新加入を発表した。身長190cm、体重85kgの大柄な体格を持つ韓国人選手で、クラブを通じ「ザスパ群馬という名門クラブに加入することができて光栄ですし、このチームの一員としてJ2昇格を目指し、チームに役立つ選手になれるように最善を尽くします」とコメントしている。