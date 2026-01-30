■握手を交わす姿など動画も公開 NCT・TEN（テン）がフランス・パリで行われたSAINT LAURENT（サンローラン）2026-27年秋冬メンズコレクションのショーでの写真を公開した。 【写真・動画】NCTテン公開のサンローランショットなど①～② TENは山崎賢人（「崎」はたつさきが正式表記）や、Netflixで配信されている『暴君のシェフ』で主演を務めた韓国俳優のイ・チェミン、タイ女優のミルク（